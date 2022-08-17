وزير العمل البحريني يطلع على تجربة «هدف»

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واستعرض اللقاء التعريف بالصندوق ونشأته واختصاصاته ودوره في دعم التوطين، كما ناقش استراتيجية الصندوق في دعم رأس المال البشري وتحسين المواءمة بين العرض والطلب، وتطوير وتعزيز العلاقة مع قطاع الأعمال، إضافة إلى تحديد قطاعات سوق العمل ذات الأولوية من حيث نسب التوطين ومعدل النمو المتوقع.وتناول اللقاء، خدمات وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لخدمة قطاع الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، فضلا عن التعريف ببرامج وممكنات الدعم والتحفيز وفقا لرؤية المملكة 2030.
وتطرق الاجتماع، إلى إسهام المرصد الوطني للعمل في دعم التحول الوطني من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل في المملكة من خلال مؤشرات العمل والتوظيف وإعداد الأبحاث والدراسات وإدارة المعرفة.
أبرز ما تضمنه اللقاء:
- تمكين وتدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين
- استراتيجية دعم رأس المال البشري
- تحسين المواءمة بين العرض والطلب
- تطوير وتعزيز العلاقة مع قطاع الأعمال
- تحديد قطاعات سوق العمل ذات الأولوية
- برامج وممكنات الدعم والتحفيز
- المرصد الوطني للعمل
- مؤشرات العمل والتوظيف
- إعداد الأبحاث والدراسات
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