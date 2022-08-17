وزير العمل البحريني يطلع على تجربة «هدف»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير العمل البحريني جميل حميدان والوفد المرافق في الرياض، قيادات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، واطلع الوزير على تجربة الصندوق في تمكين وتدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية ودعم مشاركتها في سوق العمل.

واستعرض اللقاء التعريف بالصندوق ونشأته واختصاصاته ودوره في دعم التوطين، كما ناقش استراتيجية الصندوق في دعم رأس المال البشري وتحسين المواءمة بين العرض والطلب، وتطوير وتعزيز العلاقة مع قطاع الأعمال، إضافة إلى تحديد قطاعات سوق العمل ذات الأولوية من حيث نسب التوطين ومعدل النمو المتوقع.

وتناول اللقاء، خدمات وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لخدمة قطاع الأعمال والباحثين والباحثات عن عمل، فضلا عن التعريف ببرامج وممكنات الدعم والتحفيز وفقا لرؤية المملكة 2030.

وتطرق الاجتماع، إلى إسهام المرصد الوطني للعمل في دعم التحول الوطني من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل في المملكة من خلال مؤشرات العمل والتوظيف وإعداد الأبحاث والدراسات وإدارة المعرفة.

أبرز ما تضمنه اللقاء:

