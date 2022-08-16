أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 16-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-8-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.530 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، جولدت تكس للأصواف، العامة لصناعة الورق-راكتا، ارابيا انفستمنتس هولدنج، أصول للوساطة في الأوراق المالية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 1.45 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.530 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 900 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.2 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.48%، والعرب على 4.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 80.1 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 9843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3981 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3064 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني 1.3 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة فرتيكا للصناعة والتجارة 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن مصر العليا، 2000 سهم، 5 آلاف سهم، 2 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 29207 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة كونتكت المالية القابضة، صافي أرباح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 258 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 18%.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بمعدل نمو سنوي 35.2%، وبلغ صافي الربح 374.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 89.6%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 12% مقابل 8.5% خلال النصف الأول من عام 2021.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 9.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بمعدل سنوي 10%، وبلغ صافي الربح المحقق 170 مليون جنيه، ويرجع ذلك للتوسعات التي قامت بها شركات راية المختلفة في عدة مجالات وبيع استثمارات في شركات تابعة (مجموعة شركات أمان).

دومتي

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العرية-دومتي، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض شراء المقدم من شركة Expedition investments لشراء حتى عدد 96.2 مليون سهم بنسبة 34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم شركة (دومتي) بسعر نقدي يبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

أبو قير للأسمدة

قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ردًا على ما نشر حول قيام شركة تويوتا اليابانية تقوم بإعداد دراسة مبدئية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في موبكو وأبو قير للأسمدة، إن الموضوع يتعلق بدراسات وسوف يتم اتخاذ القرارات بعد الانتهاء من نتائج هذه الدراسات.