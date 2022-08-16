شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-8-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، جولدت تكس للأصواف، العامة لصناعة الورق-راكتا، ارابيا انفستمنتس هولدنج، أصول للوساطة في الأوراق المالية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 1.45 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.530 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 900 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.2 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.48%، والعرب على 4.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 80.1 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 9843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3981 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3064 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 10.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.81%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 6.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.41%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.387 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.333 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.669 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 37.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.61%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.52%.