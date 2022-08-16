شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر اكتوبر 93.93دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 88.61دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 102.46 لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.689دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.021دولار للجالون.