الترخيص الحرفي إلزامي للعاملين في الأنشطة التجارية ابتداء من يونيو 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العاملين في الأنشطة التجارية بـ»الترخيص الحرفي» ابتداء من يونيو العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن خدمة الترخيص الحرفي إلزامية للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي ابتداء من 1 يونيو 2023، حيث أصبحت أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية، وكذلك عملية إصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوار المملكة.

وأضافت الوزارة أن الترخيص الحرفي في بعض الأنشطة البلدية سيكون متطلبا أساسيا لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة «بلدي»، مؤكدة إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفيا بحد أدنى؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتقديم خدمات حرفية بجودة وإتقان، وتأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، داعية أصحاب المنشآت إلى المسارعة وعدم التأخر في إصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر المنصة؛ حتى لا يتم إيقاف تجديد أو إصدار الرخص التجارية لمنشآتهم.

ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 81 مهنة، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسرة، والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وإمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي أو إتمام دورة تدريبية، وطباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.

إصدار رخصة حرفية جديدة

خطوات التقديم







الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر)



اختيار خدمة الترخيص الحرفي



التحقق من رقم الجوال



تحديد مقدم الطلب (عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض)



التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة



عرض بيانات المستخدم



التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي



إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي



إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي



طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات



المتطلبات





أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي



أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطا خاضعا للترخيص الحرفي



استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة



الاشتراطات والموافقات الحكومية