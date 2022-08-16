صندوق الاستثمارات يشتري حصصا في 17 شركة بالسوق الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصصا في 17 شركة جديدة في السوق الأمريكي خلال الربع الثاني 2022، بينها ألفابت وجي بي مورغان وبلاكروك وأمازون ومايكروسوفت وزووم.

وحسب إفصاح قدمه الصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثاني 2022، رفع الصندوق حصصه في 5 شركات تتضمن «الكترونيك آرتس» واير برودكتس آند كيميكالز وباي بال وميتا بلاتفورم وشوبيفاي، فيما خفض الصندوق حصصه في شركة واحدة هي «فيزا أي إن سي».

وكشف الصندوق عن حصص بقيمة 464 مليون دولار في ألفابت، الشركة الأم لشركة قوقل، و433.6 مليون دولار في شركة جي بي مورغان، و507.2 ملايين دولار في زووم، و496.8 مليون دولار في شركة كوستكو هولسيل كورب Costco Wholesale Corp.

كما شملت حيازات الصندوق الجديدة حصصا في شركة نيتكسترا إنيرجي بقيمة 493.3 مليون دولار، وفي شركة ستاربكس بقيمة 482.3 مليون دولار.

وتم رفع حصة الصندوق في Meta Platforms إلى 2.9 مليون سهم من حوالي 418 ألف سهم عن طريق شراء أسهم بقيمة 474 مليون دولار.

واشترى الصندوق أسهما بقيمة 493 مليون دولار في «باي بال»، مما رفع حصته إلى 7.1 ملايين سهم من 910.929، وأسهما بقيمة 1.94 مليار دولار في Electronic Arts، لترتفع حصته إلى أكثر من 16 مليون سهم. واستثمر 646 مليون دولار في Air Products and Chemicals، لترتفع الحصة إلى 2.7 مليون سهم.

وخفض صندوق الاستثمارات حيازته من شركة واحدة هي «فيزا» بنسبة 23% لتصل ملكيته إلى 1.1 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون دولار.

وأظهرت بيانات بلومبيرج أنه بنهاية الربع الثاني، تراجعت حيازات الصندوق في الأسهم الأمريكية المدرجة بنسبة 7.1% لتصل إلى 40.7 مليار دولار.