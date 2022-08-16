مجلس إدارة

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واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي توصيات الاجتماع السابق للمجلس وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى أبرز أعمال الجمعية التشغيلية والوضع المالي للنصف الأول من عام 2022م، وجدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والقرارات.
وقدم الشبيلي الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس على متابعتهم الدائمة ودعمهم لأعمال الجمعية وخطط تطويرها، مما سيسهم في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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