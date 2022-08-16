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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، عقد اجتماعه الثاني للدورة الرابعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، وبحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي توصيات الاجتماع السابق للمجلس وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى أبرز أعمال الجمعية التشغيلية والوضع المالي للنصف الأول من عام 2022م، وجدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والقرارات.

وقدم الشبيلي الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس على متابعتهم الدائمة ودعمهم لأعمال الجمعية وخطط تطويرها، مما سيسهم في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.