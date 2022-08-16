المعرض السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدولي للتسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية ينطلق اليوم في النسخة الاستثنائية «SIDMC»، وذلك لمدة ثلاثة أيام، في مركز الظهران إكسبو، بتنظيم من مجلس شباب المنطقة الشرقية. وتسلط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مشاركتها في المعرض الضوء على نظام التأمينات ولوائحه التنفيذية، كما توجد في جناح توعوي بمقر المعرض، يتضمن الإمكانيات اللازمة كافة لتقديم رسالتها التوعوية للزوار من خلال تعريفهم بالمؤسسة ونظامها التأميني وما يقدمه من خدمات ومنافع لأصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين، إضافة إلى استعراض خدمات المؤسسة الالكترونية التي تقدمها لعملائها وآلية الاستفادة منها والإجابة عن أسئلة واستفسارات الزوار؛ وذلك تحقيقا لاستراتيجية المؤسسة في تعزيز رضا عملائها والتواصل الفعال معهم ومد جسور التواصل مع أصحاب العمل والفئات التي تخدمها المؤسسة. وستقام خلال المشاركة ورش توعوية على مدار أيام المعرض؛ للتعريف بخدمات المؤسسة وقنواتها الرقمية ونظام التأمينات الاجتماعية بشكل مفصل. وستقام خلال المشاركة ورش توعوية على مدار أيام المعرض؛ للتعريف بخدمات المؤسسة وقنواتها الرقمية ونظام التأمينات الاجتماعية بشكل مفصل.

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