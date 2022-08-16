رئيس رابطة

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وأكد آل ثاني أهمية التعاون مع المنظمة العربية للسياحة في تنمية ودعم قطاع الضيافة وتطوير الخدمات الفندقية، ومواكبة المتغيرات العالمية لصناعة السياحة، مقترحا تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الرابطة والمنظمة، يعمل على تعزيز الاستثمار السياحي في البلاد، وتحليل وتقييم الإمكانات الإقليمية والقطاعية للسياحة بهدف التنمية الإقليمية والاقتصادية المستدامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فنادق دولة قطر فيصل بن قاسم آل ثاني، التقى في الدوحة، رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد والوفد المرافق، لبحث فرص التعاون المشترك في قطاعي الضيافة والفندقة.وأكد آل ثاني أهمية التعاون مع المنظمة العربية للسياحة في تنمية ودعم قطاع الضيافة وتطوير الخدمات الفندقية، ومواكبة المتغيرات العالمية لصناعة السياحة، مقترحا تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الرابطة والمنظمة، يعمل على تعزيز الاستثمار السياحي في البلاد، وتحليل وتقييم الإمكانات الإقليمية والقطاعية للسياحة بهدف التنمية الإقليمية والاقتصادية المستدامة.

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