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وأشار رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إلى انخفاض معدل البطالة من 4.3% إلى 3.8%، مضيفا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى ماليزيا بلغت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 24.1 مليار رينجيت، في حين بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسعة أشهر 74.1 مليار رينجيت.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نسبة ارتفاع الاقتصاد الماليزي خلال الربع الثاني من العام الحالي.وأشار رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إلى انخفاض معدل البطالة من 4.3% إلى 3.8%، مضيفا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى ماليزيا بلغت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 24.1 مليار رينجيت، في حين بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسعة أشهر 74.1 مليار رينجيت.

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