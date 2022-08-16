شكرا لقرائتكم خبر عن "رواد 2030" يعقد ثلاث دورات تدريبية للطلاب فى مجال ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات المعسكر الصيفي الذي ينظمه المشروع لطلبة حملة ابدأ مستقبلك خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، والدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم الأساسي، والدكتور مجدي الجيار، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادى بوزارة التربية والتعليم، وهدى عثمان، مديرة التعليم الإعدادي بالإسكندرية، وذلك في إطار حملة إبدأ مستقبلك التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها مشروع رواد 2030 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أن المعسكر الصيفي يستهدف طلبة المرحلة الإعدادية وسيضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.

أضافت خليل أن الطلبة الذين تم اختيارهم للمعسكر كان بناءا على أفكارهم الابتكارية التي نفذوها خلال حملة ابدأ مستقبلك، موضحة أن أفكار الطلبة الابتكارية كانت نتاج لحملة ابدأ مستقبلك التي دربوا فيها المدرسين على الحملة وكيفية خلق أفكار مبتكرة ومن ثم دربوا عليها الطلبة، والتي فتحت مجالا واسعا لهم لابتكار أفكار مشروعات وتنفيذها، وتقدم الطلاب بمشروعاتهم، وتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل المشروعات للمشاركة في المعسكر.

وأوضحت خليل أن الهدف من المعسكر هو الحفاظ على استدامة المشروعات والأفكار لدى الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم على خلق أفكار ابتكارية ومشروعات عن طريق تزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة لتطوير مشروعاتهم التي تعمل على خلق فرص عمل في المستقبل، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل.

وأفادت خليل أن حملة ابدأ مستقبلك هدفها توعية الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وإثرائها ودعمها ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية الفكر الريادي فى الأجيال الجديدة واكتساب المهارات المتعلقة به كتوليد الأفكار وبناء فريق العمل والقدرة على حل المشكلات التي من شأنها تطوير قدراتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأشارت خليل إلى أن الحملة تستهدف الطلاب في المرحة الإعدادية في المدارس الحكومية، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين في هذا المجال.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمعسكر الصيفي، نظم رواد 2030، ثلاث جلسات ودورات تدريبية للطلبة في مجال ريادة الأعمال، موزعة على النحو التالي، جلسة عن الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى جلسة عن فن العرض "art of pitching " وأدار الجلستين الدكتور نزار سامي مستشار الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن جلسة ،التفكير التصميمي. "Design Thinking"