شكرا لقرائتكم خبر عن كاب ذكى وعصا مكفوفين.. مواهب "ابدأ مستقبلك" برعاية وزارة التخطيط يشرحون أهم اختراعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن انشطة مشروع رواد 2030 ويستمر في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس العديد من الاختراعات والافكار الجديده التى قام بتصميمها الاطفال

وقام الخليج 365 برصد اهم هذه الاختراعات ومنها تطبيق : معالم السياحية في مصر للطالب ماريو مجدي عاطف فوزي من محافظة بني سويف

واكد ان التطبيق يهدف تسهيل المعلومات للسياح عن طريق المعلومات والصور والصور المتحركة (Gif) وعن طريق المكان علي الخريطة عند الضغط على اللينك سيتم تحويله تلقائيا الى الخريطة ويوجد في التطبيق اغاني مصرية ويوجد في الاعلي زرار للتوقف وتشغيل الاغنية واوضح انه قائمة جانبية يوجد بها علم مصر متحرك،بالاضافة الى ازرار لإعداد اللغات عند الضغط على الزرار يتم تحويله الي صفحة اللغات يوجد بها بها 4 لغات

وعن "عصا المكفوفين" صممت ملك محمد العطفي من محافظة دمياط مؤكده ان المكفوف يعانى من مشاكل عديدة اثناء السير ا بحيث يواجه العديد من العقبات فى جميع النواحى و من الصعب أن يستطيع المكفوف معرفة العوائق لتجنبها

واوضحت انها قامت بالتفكير فى هذه المشاكل والعمل على حلها لذلك قامت باختراع "عصا للمكفوفين" لمساعدتهم في تجنب العوائق و اختيار المكان الصحيح للمشى و عند وجود عقبات تقوم السماع بإصدار أصوات الى المكفوف لكى تحذره من العائق ,بالاضافة الى انها تساعد المكفوف فى اختيار المكان الصحيح للمشى

واكدت انها لكى استطيع نقل الكود الى المشروع قامت باستخدام Arduino uno بإستخدام 3 حساس الاقتراب لكى يستطيع اكتشاف العوائق و إرسال إشارة الى الاوردينو بوجود عائق

وعن الاختراع الاخر للطالب عبد الرحمن محمد موسى من محافظة دمياط اكد انها تهدف هذه الدراسة إلى توفير طريقة بسيطة ومتاحة ورخيصة وفعالة للسيطرة البيولوجية على فطرالفوساريوم ."sp Fusarium

" باستخدام الكريات الناتجة عن فطر "sp Trichoderma ."

واوضح ان الطماطم تعتبر واحدة من أكثر محاصيل الخضروات الاقتصادية في مصر إما ألغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير. ،بحيث تمثل مسببات الامراض الفطرية عوامل ضارة تسبب انخفاضا كبيرا في إنتاجها.

واشار الى انه يوجد العديد من مسببات الامراض الفطرية و هي عوامل تحد من انتاج ثمار الطماطم من نوعية جيدة وكمية عالية

وعن اهم الامراض منها امرض الذبول الفيوزاريومى الناجم عن فطر Fusarium .لافتا انه فى البداية كان يتم التحكم في هذا المرض عموما في الطماطم (والعديد من المحاصيل الاخرى) عن طريق تبخير التربة قبل الزرع مع بروميد الميثيل، ومع ذلك، فإن التبخير معه مكلف وليس فعال دائما بالاضافة إلى المخاطر الاخرى المحتملة على الصحة السلامة البيئية ، ولذلك، فإن استخدام المواد البيولوجية للسيطرة على مسببات الامراض النباتية أمرا هاما.

وعن حل مشكله الحوادث في مصر والوطن العربي والعالم عموما صصم الطالب فارس محمد فوزى من محافظة دمياط جهاز لكشف تعاطى المخدرات للسائقين موضحا أن معظم السائقين يقومون بتتعاطي مخدرات أو كحول

ولحل مشكله تعاطى السائقين قام باختراع جهاز مكون من بازار لإصدار الصوره عند استكشاف اي نسبه كحول عند السائق و كحول sensor هو المسؤل عن استكشاف الكحول و led تتم الاضاءه عند وجود أي نسبه من الكحول أو المخدرات ووجود محرك علي هئيه أنه محرك السياره يقوم بإيقاف التشغيل عند استشعار أي نسبه كحول

وعن فكره للطالب رحيم ابو عش لعدم انتشار الاوبئة جاء اختراع " كاب ذكي" للتحذير من عدم تخطي مسافه الامان بين الأشخاص واوضح ان المشروع يعمل عندما يكون هناك كائن أمام حساس المسافه يعطي أمر الي Arduino Uno بانه يذهب الي الBuzzerو إعطاء الصوت و تنبيه الشخص نتيجه لهاذا عدم انتشار الاوبئه بين الاشخاص و ايضا نستطيع الاستفاده منه في نظام امان safety في المنازل و البنوك و المدار ،ولذلك فم الممكن ان نستيطع بناء قريه ذكيه و تطويرها

وقامت الطالبه جودى بعمل مشروع مزارع دواجن ذكى باستخدام الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح للتحكم بدرجه حراره المزرعه باستخدام Temperature sensor وربطه بالبلتوث ودعمه بالiot

واكدت ان هذا المشروع سيساهم فى تقليل استهلاك المياه فى المزرعه باستخدام water sensor ،وتقليل تقليل استهلاك الغذاء باستخدام servo motor,ir sensor ،بالاضافة الى تقليل استخدام الكهرباء والأضواء باستخدام ldr

وقد انطلق المعسكر الصيفي لطلبة حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن انشطة مشروع رواد 2030 ويستمر في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المعسكر الصيفي هدفه تشجيع ودعم الطلاب ذو الأفكار المبتكرة على تطويرها وتزويدهم بالمهارات الريادية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل، موضحة أن المعسكر يستهدف طلبة المرحلة الإعدادية وسيضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أن حملة ابدأ مستقبلك هدفها توعية الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وإثرائها ودعمها ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية الفكر الريادى فى الأجيال الجديدة واكتساب المهارات المتعلقة به كتوليد الأفكار وبناء فريق العمل والقدرة على حل المشكلات التي من شأنها تطوير قدراتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأوضحت خليل أن الحملة تستهدف الطلاب في المرحة الإعدادية في المدارس الحكومية، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية متكاملة مبسطة باللغة العربية والإنجليزية، من خلال منهج معتمد من جامعة ميزوري الأمريكية، وتم وضع نظام تقييم ومتابعة من قبل متخصصين في هذا المجال.