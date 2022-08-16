شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.72% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.45مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.530 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 9843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3981 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3064 نقطة.