شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.96 دولار لبرنت و88.56 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 93.96 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.56 دولار للبرميل.

وأعلنت وزارة المالية الروسية خفض رسوم تصدير النفط الخام بنسبة دولار ليصل إلى 52 دولار للطن بدءا من مطلع سبتمبر المقبل.

وبحسب تقرير المالية الروسية، فإن متوسط سعر زيت الأورال تتراوح بين 83.06 دولار للبرميل أو 606.4 دولار للطن خلال فترة الرصد من 15 يوليو عام 2020 إلى 14 أغسطس من العام الجاري.

وأوضحت أن سعر تصدير النفط يساوي حاليا 53 دولارا للطن، لافتة إلى أن رسوم تصدير النفط ستنخفض من 15.9 دولار إلى 15.6 دولار على منتجات الزيوت الخفيفة وزيوت التشحيم، أما على منتجات الزيوت الداكنة ستنخفض من 53 دولارا إلى 52 دولارا للطن.

وأشارت إلى أن رسوم تصدير الغاز الطبيعي المسال من مزيج البروبان والبوتان التجاري ستكون 91.6 دولار للطن، فيما ستبلغ الرسوم المفروضة على الجزء النقي من غاز البترول المسال 82.4 دولار للطن، وبالنسبة لرسوم تصدير فحم الكوك فستكون 3.3 دولار للطن.

وأكدت شبكة البلقان الإخبارية حرص الصين على تدفق نفط كازاخستان رغم محاولات روسيا السابقة لعرقلة إمدادات النفط في مسعى لمزيد من اضطراب أسعار الطاقة العالمية بعد العقوبات الغربية على موسكو.

وأشارت شبكة البلقان الاخبارية المتخصصة فى شئون شرق أوروبا وأوراسيا ،في تقرير لها، أن كازاخستان تضخ ما لا يقل عن مليوني برميل يوميًا، أي حوالي 2 % من إنتاج النفط العالمي، إذ يتم تصدير ما يقرب من 80% إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تحالف خطوط أنابيب بحر قزوين الذي يربط حقول النفط الرئيسية في البلاد بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وذكر التقرير أن الصين تمتعض محاولات روسيا لعرقلة تدفق النفط الكازاخستاني إذ لدى الصين مصالح اقتصادية كبيرة في كازاخستان، التي تعد بوابة لمبادرة الحزام والطريق الخاصة بالبنية التحتية العالمية للنقل، كما تلعب الشركات الصينية دورًا مهمًا في صناعات النفط والغاز في كازاخستان.