شكرا لقرائتكم خبر عن 800 عارض دولى فى معرض ماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إِطار التوجه الاستراتيجى للدولة للاهتمام بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعه وطنية واعدة، يأتى انعقاد المعرض والمؤتمر الدولى الرابع عشر لماكينات الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة وابتكارات الخيوط والأقمشة " ستيتش اند تكس" بمشاركة دولية وحكومية واسعة حيث يشارك فى المعرض اكثر من 800 عارض من مختلف دول العالم وينعقد في دورته الحالية بحضور ورعاية ممثلي وزارات التجارة والصناعة والمالية واتحاد البنوك المصرية والغرف التجارية المحلية والدولية .

الدورة الحالية ستنطلق فعالياتها فى الفترة من 20 لـ23 اكتوبر 2022 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وتغطى خمس قطاعات اساسية وهى ماكينات صناعه النسيج وماكينات صناعه الملابس وتكنولوجيا الطباعة على الاقمشة والمنسوجات واحدث ابتكارات الغزول والخيوط واحدث الصيحات فى عالم الاقمشه، بحسب الشركة المنظمة.

ويمثل المعرض منصة فريدة لتقديم وعرض احدث تكنولوجيا وآخر المستحدثات فى مجال صناعات المنسوجات والغزول و الصباغة والتطريز وأحدث الخيوط الطبيعية والمصنوعة والمخلوطة من الاقطان والاصواف والكتان ذات الجودة العاليه، وذلك لاتاحة الفرصة أمام الشركات والمصانع ورجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على آخر التطورات فى مجال صناعة الغزل والنسيج وجميع مستلزمات الطباعة والصباغة والخياطة.

ويمثل المعرض ملتقى لصناع الغزل والنسيج من مختلف دول العالم على ارض مصر وملتقى للمصدرين والموردين الدوليين والمحليين لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للماكينات والالات والتى تسمح بزيادة الانتاجية وتحسين جودة المنتجات.

ومن المقرر عقد مؤتمر بعنوان " توطين صناعه الغزل والنسيج فى مصر ...التحديات والحلول" على هامش المعرض ويشارك فيه وزراء المالية والتجارة والصناعة الي جانب ممثلين لاتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية ونخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين ورجال الصناعة والأعمال بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويناقش المؤتمر أهم التحديات التى تواجهه صناعة الغزل والنسيج فى مصر وكيفية النهوض بهذه الصناعه بما يتفق مع مستهدفات الدولة وخططها لاحياء صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزه التى تمتلك مصر جميع مقوماتها ويمكن أن تصبح من الصناعات الاستراتيجية التى تساهم فى زيادة الناتج المحلى وترفع من القدرات التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية والوصول لمتهدف الجمهوريه الجديدة من الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.

كما يناقش المؤتمر دور القطاع المصرفى فى تمويل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والاستفادة من مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعه فى تنشيط هذا القطاع، كما يتناول المؤتمر فرص الشراكه بين القطاع العام والخاصة فى مجال صناعه المنسوجات والملابس الجاهزه، وجهود الدولة لاحياء الصناعة من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى مدينة المحلة الكبرى، بالإضافة إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم هذه الصناعة وتوفير مستلزمات انتاجها.

ويستعرض المؤتمر دور صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزه فى توفير فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالهة، وفرص تطوير الصناعه مع المحافظة على الاهداف البيئية وبما يتفق مع توسع الدولة فى الاستثمارات الخضراء.