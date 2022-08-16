10 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بأسعاره أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 14 إلى 707 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 909 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1060 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1211 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وصعد سعر الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.05% إلى نحو 1780 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بحلول الساعة 9.00 صباحا.