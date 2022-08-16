شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال العام تخطط لتطوير أداء كوادرها وضخ دماء جديدة فى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز وزارة قطاع الأعمال العام على رفع كفاءة العاملين بالشركات القابضة والتابعة، من خلال برامج تدريب حديثة، وتحت إشراف المستشار عمرو حزين مستشار الوزارة للموارد البشرية، حيث شدد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فى أول اجتماع له بالوزارة على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل.

تعرف على التفاصيل:

1 – جددت الوزارة بروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة متخصصة فى الحلول الإلكترونية للتوظيف، وذلك للعام الثانى على التوالي.

2 - يأتى هذا البروتوكول فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تمكين الشركات التابعة من استقطاب أفضل الكوادر المهنية وتعيين المزيد من الكفاءات التى تحتاجها لضمان نمو وتطور هذه الشركات.

3 – يتم الاعتماد على الحلول التكنولوجية لتعزيز فرص التوظيف، من خلال منصات مختصة.

4 - من بين أهداف البروتوكول إتاحة الفرصة للعمال والموظفين السابقين بالشركات للاستفادة من خدمات المنصتين.

5 - يتم تقديم هذه الخدمات مجانا لصالح الوزارة وشركاتها التابعة طوال مدة الشراكة.

6 - يتركز دور الشركة من خلال المنصات فى الإعلان عن جميع الوظائف الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وتخصيص صفحة خاصة لوزارة قطاع الأعمال لتضم جميع الوظائف الشاغرة بالشركات التابعة للوزارة.

7- مستشار الموارد البشرية يركز على عمل قاعدة بيانات كاملة لكوادر كل الشركات وكافة المعلومات المتاحة عنهم.