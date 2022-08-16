شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: تنفيذ مشروعات بـ4.4 مليار فى حياة كريمة أغلبها بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا، عن نتائج أعمال شركاتها التابعة خلال العام المالى 2020-2021، من بينها الشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد، والتى تنفذ عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعرف على التفاصيل فى 5 معلومات.

1 - بلغت قيمة التعاقدات خلال العام المالى 2020-2021 نحو 3 مليارات جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه.

2 – بلغت قيمة المشروعات التى تم الانتهاء منها 2.2 مليار جنيه، مقابل 861 مليونا.

3 – متوقع تنفيذ أعمال جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه.

4- أهم مشروعات الشركة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ب 4.4 مليار جنيه ل 41 قرية اغلبها فى الصعيد.

5 – تنفيذ مشروعات بهيئة مياه الشرب بقيمة 3.3 مليار جنيه.

يشار أن القابضة للتشييد والتعمير تنفذ مشروعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 20 مليار جنيه.

وكان المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذى لشركة العبد العامة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أشاد بما فعلته مبادرة حياة كريمة فى صعيد مصر، حيث غيرت وجه الصعيد بشكل كامل وغير مسبوق فى تاريخ البلاد حيث كان الصعيد من أشد المناطق احتياجا للتنمية.

أضاف سعيد فتوح لـ"الخليج 365" أن حياة كريمة وعملية تطوير القرى المصرية موضحا أن هذا المشروع العملاق، ساهم فى زيادة حجم عمل كافة الشركات بقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص فى مجالات المياه والصرف والطرق وتبطين الترع، والمرافق والكهرباء والمبانى عامة فى مختلف ربوع مصر.