شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من البوتاجاز يتراجع لـ275 ألف طن مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الاستهلاك المحلى من البوتاجاز تراجع طفيف وفقا لأحدث بيانات مبدئية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ حجم الاستهلاك نحو 275 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 297.5 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 22.5 ألف طن.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن تراجع الاستهلاك من البوتاجاز تزامن مع ارتفاع طفيف فى معدل الإنتاج خلال نفس الفترة، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 160.4 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 158.4 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو ألفى طن.

وفى سياق آخر، حقق الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى تراجعا بشكل طفيف فى الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلى نحو 3815 ألف طن فى شهر مايو الماضى بينما كانت نحو 4045 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن.

وأضافت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المنتجات البترولية الأخرى سجلت فى المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 2304 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن.