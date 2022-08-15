شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الاقتصادية.. شروط حجز شقة فى الإسكان الاجتماعى وانخفاض الذهب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 اليوم الاثنين ،على رأسها تفصيل حجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد بجانب انخفاض الذهب في تعاملات اليوم .

استعرضت النشرة شروط مشروع الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية.

2- شهادة دخل لا تتجاوز عن 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للأسرة، بشرط أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان

3- إحضار أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية( عمل إضاف- الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائي أو خلافه- امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

4- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

5- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي:يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

6- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري علاوة على مهنة المتقدم.

7- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

8-شهادة التأمينات الإجتماعية، إن وجدت، موضحاً بها المهنة والأجر التأميني أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

9 بالنسبة للارامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:يلزم إحضار طابعة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

10- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

11- صورة من الشهادات الرسمية المثبته للحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهي كما يلي: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاه، شهادات ميلاد الأبناء القصر(رقم قومي مميكن)، قيد عائلي مميكن.

12-إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي(كهرباء أو غاز أو مياه)

13 - وفي حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الإجتماعي دون التخصيص والاستفادة، ويشترط تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

كما استعرضت النشرة ما شهدته أسعار الذهب من تراجع ، حيث تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا ملحوظا بحوالى 15 جنيها للجرام، سجل عيار 21 نحو 1050 جنيها

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة الاقتصادية ،انخفاض أسعار النفط اليوم الأثنين سجل خام برنت ،97.25 دولار للبرميل للعقود الآجلة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.23دولار للبرميل.

بجانب تقديم خدمات للمواطنين أعلنت شركه الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول عن طريقة لشحن كارت عداد الغاز الطبيعى من خلال الهاتف المحمول عن طريق تطبيق بتروشحن حيث يتم اختيار قيمة الشحن أو كتابتها يدويا.

وأخيرا تم استعراض الاجتماع الأول للدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد، مع قيادات الوزارة ومسؤولي الوحدات والعاملين بها، وذلك فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الغالية في تكليفه بهذا الملف الهام، والدعم الذي توليه لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.

وحرص الوزير على التعرف على مهام واختصاصات فريق العمل بالوزارة وأبرز الملفات والمشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود في قطاعات الوزارة لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة.

وأكد "عصمت" على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها وإنجاز مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات في سبيل النهوض بأدائها، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أكد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل.