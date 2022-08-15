شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.980 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1835 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12259 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة.