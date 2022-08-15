شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تثبيت 576 متعاقدا من مؤقتى المجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت عدد من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 1/2/2021.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تثبيت 576 متعاقد، واللذين كانوا قد أُرجئوا بالدراسة التي انتهت بالجهاز المركزى نهاية شهر يونيو الماضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلى أن الموافقة تأتي في إطار استكمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراءات الدراسة لملف المتعاقدين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار السلطة المختصة اللازم لتثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار، ويمكن متابعة أسماء المؤقتين ممن تضمنتهم الموافقة من خلال الصفحة الرسمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة، وذلك من خلال الرابط:

https://www.facebook.com/antiquities.gov.eg

وأكد الدكتور أحمد رحيمه على أن المجلس يتابع كافة ملفات مؤقتي المجلس المُتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة القادمة.