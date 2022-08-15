شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية النصر للأسمدة تقرر استمرار الشركة وفقا للمادة 38 من قانون قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموافقة على استمرار الشركة في أداء نشاطها تطبيق للحكم المادة رقم 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحة التنفيذية ،وعلى الشركة اتخاذ اللازم نحو وضع الخطة الفعالة لتحسين قدراتها الإنتاجية والبيعية لتعزيز قدرتها على الاستمرار كما وافقت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020.

ونشرت الوقائع المصرية تعديلات النظام الاساسى للشركة ، ‏ومن أبرز التعديلات المادة رقم 3 وأن غرض الشركة شراء وبيع وتمويل وصناعة أنواع المواد الكيماوية على الاخص المخصبات الكيمياوية والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وكذلك مباشرة جميع العمليات التي تتصل بالذات او بالواسطة بالغرض المذكور ويجوز للشركة أن تشترك في مصر أو في الخارج أو تندمج فيها أو تشتريها مع تعديل بقية مواد النظام الاساسى.