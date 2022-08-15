تراجع في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل 1063 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، إذ خسر سعر الجرام من الذهب عيار 21 نحو 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 14 إلى 709 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 911 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1063 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1215 جنيهًا للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8504 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا، بنحو 0.7% إلى 1788 دولار بدلا من نحو 1802 دولارا للأوقية يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.