شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 2.7 % خلال يوليو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، بنسبة 2.7% مقارنة بشهر يوليو 2021 .

وعزت الهيئة - في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الاثنين - الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في يوليو الماضي، نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثرا بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.1%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1% .