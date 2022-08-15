شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 15-8-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-8-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 19.10جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.54 للشراء، 19.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.09 جنيه للشراء، 23.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.94 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.