شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات السحب من المخزونات المتراكمـة.. أسباب تراجع أسعار شحن النفط الخام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر التراجـع فـي أسـعـار شـحن النفط الخـام خـلال عـام 2021 بخلاف التوقعات التي كانت تشير إلى تعافيها من الآثار المرتبطـة بجائحـة فيروس كورونا ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تلبية تعافي الطلب على النفط بشكل أساسي مـن خـلال عمليات السحب من المخزونات المتراكمـة التـي وصـلـت إلـى مستويات قياسية في أعقاب تهاوي أسعار النفط الخام خلال عام 2020. وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأضاف التقرير أنه من ناحية أخرى ، تأثرت أسواق الشاحنات بعمليات إعادة استئناف النشاط الاقتصادي والإغلاق غير المتكافئة على مستوى العالم يذكر أن الربع الأخير مـن عـام 2021 قـد بـدأ بشكل إيجابي لأسعار شحن النفط الخام ، تزامنـاً مـع حـفـاظ دول أوبـك + علـى آلـيـة زيادة الإنتاج الشهرية البالغة 400 ألـف برميـل / يوم ، فضلاً عن انتعاش الطلب على نطاق واسع عبر القطاعات في آسيا.

وتابع التقرير، أنه ومع ذلك،فإن زيادة حركة الشحن من الشرق الأوسط إلى آسيا لم تسهم بشكل كاف في ارتفاع أسعار الشحن ، حيث انخفضـت تـدفقات النفط الخـام مـن المحيط الأطلسي إلى آسيا على خلفية الانخفاض الهيكلي في حجم الشحنات من غرب إفريقيا على وجه الخصوص وانخفاض حجم الشحنات من المنتجين في بحر قزوين .

وذكر التقرير،أن معدل سعر الشحن خلال عام 2021 لشحنات النفط المتجهـة مـن موانئ الشرق الأوسط إلى الشرق ( للناقلات الكبيرة VLCC بحمولة 230-280 ألف طن ساكن ) إلى نحو 8.2 دولار / طن ، بإنخفاض مقداره 5.9 دولار / طن ، بنسبة تمثل حوالي 41.8 % مقارنة بمعدل سعر الشحن لعام 2020 ، كمـا طرأ أيضـاً إنخفاضـاً فـي معـدل أسعار الشحن للشحنات المتجهـة مـن الشرق الأوسط إلى الغرب ( 285-270 ألف طن ساكن ) فقد وصل معدلها خلال عـام2021 نحو 6.4 دولار / طن ، وبانخفاض مقداره 5.2 دولار / طـن ، أي بنسبة 44.8 % مقارنة بعام 2020 .

وتابع التقرير، أما بالنسبة لأسعار الشحن للشحنات ضمن منطقـة البحر الأبيض المتوسط وبالناقلات الصغيرة أو متوسطة الحجم ( 85-80 ألف طن ساكن ) ، فقد وصـل معـدلها خلال عام 2021 إلى نحو 7.1 دولار / طن ، وبارتفاع طفيف مقداره 0.6 دولار / طـن ، أي بنسبة 9.2 % مقارنة بعام 2020 .