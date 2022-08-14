بعد تحقيق 20 مليارا إيرادات.. أبرز 7 أحداث واجهت "المصرية للاتصالات" بالربع الثانى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022، وحققت الشركة، إجمالى الإيرادات المجمعة بلغ 20.4 مليار جنيه محققا نموا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب مبلغ 3.8 مليار جنيه، وهناك 7 أحداث رئيسية شهدتها الشركة خلال الربع الثانى من عام 2022.

1- بداية أبريل، أعلنت المصرية للاتصالات عن بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الانترنت EG-IX فى مصر بالتعاون مع شركة AMS-IX بهدف تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمى الإنترنت فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

2- منتصف أبريل، أعلن تحالف Africa2 الذى يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول Mobile International China، وشركة مينا، وشركة أم.تي.إن جلوبال كونكت MTN GlobalConnect، وشركة أورنج الفرنسية، وإس تى سى stc، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون العالمية، وشركة الاتصالات الأفريقية، وايوك WIOCC عن بدء مد الكابل البحرى 2Africa فى مدينة جنوة بإيطاليا.

3- بداية يونيو وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر 6 اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة بين الطرفين بقيمة 17 مليار جنيه ويأتى ذلك فى إطار سياسة التعاون المشترك التى تعمل على تعظيم مكاسب الشركتين وبما يدعم السوق المحلى ويضمن تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك النهائى عبر أحدث الحلول التكنولوجية. أ

4- فى بداية يونيو أعلنت الشركة المصرية للاتصالات حصولها على جائزتين عن الفرض المشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكى الذى تم توقيعه خلال عام 2021، حيث حصلت الشركة على جائزة "أفضل صفقة تمويل مشترك فى شمال أفريقيا" وذلك خلال الحفل السنوى للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA Finance)، كما حصلت أيضا على جائزة "صفقة التمويل المنظم للعام" من قبل مجموعة GFC Media الجدير بالذكر أنه قد تم تكليف كلا من بنك أبو ظبى الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسين أوليين.

5- فى منتصف يونيو وقعت المصرية للاتصالات، أول مشغل الصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، وشركة آكو كومز "Aqua Comms" أحد مقدمى خدمات الربط الدولى للكابلات البحرية، اتفاقية إنزال وعبور للكابل البحرى IEMIC- Europe Middle-East India Connect) فى مصر.

6- فى نهاية يونيو أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، عن تعاونها مع شركة جريد تليكوم GRID Telecom التابعة للمشغل اليونانى المستقل لنقل الكهرباء (IPTO) لربط مصر واليونان بكابل فرعى على أحد أنظمة الكابلات البحرية الممتدة عبر البحر الأبيض المتوسط.

7- فى بداية أغسطس وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تجارية مع شركة أورنج مصر للحصول على خدمات التجوال المحلى بما يضمن للمصرية للاتصالات توفير تغطية شاملة وعالية الجودة لخدمات المحمول من الصوت والبيانات وتمتد الاتفاقية لخمس سنوات حتى نهاية عام 2027.