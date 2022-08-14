أخبار البورصة اليوم الأحد 14-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 14-8-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 673.583 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، اودن للاستثمار والتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للأسمدة والكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، الألومنيوم العربية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جولدن تكس للأصواف، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 673.583 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 3.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 88.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 146.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 3701 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة 472.1 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 5 آلاف سهم، 19.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 55.7 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وأعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة عن الموقف المالي في 30 يونيو عام 2022 بحجم أعمال 771.2 مليون جنيه، وبصافي ربح قدره 38.7 مليون جنيه، والقوائم المالية المجمعة بصافي ربح قدره 38.7 مليون جنيه.

وأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية من 1 يوليو عام 2021 إلى 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بمبلغ وقدره 40.5 مليون جنيه.

وحققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يوينو عام 2022 بمعدل نمو سنوي 1.4%، وبلغ صافي الربح إلى 88.6 مليون جنيه بانخفاض قدره 15.6% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لانخفاض الإيرادات نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الشركة للتخفيف من أي مخاطر ائتمانية محتملة.

السعودية المصرية

أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، عن الخطة الاستثمارية للشركة وأهدافها وذلك بعد استحواذها على نسبة 25% من رأس مال شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مؤكدة أن الأهداف التجارية للشركة أو مقترحاتها بشأن إدارة الشركة المستهدفة لن تؤثر سلبًا على إدارة الشركة المستهدفة أو تضر بمصالح عملائها، وتشمل المجالات الرئيسية للتركيز الاستراتيجي للشركة دفع النمو في مجالات أعمالهم الرئيسية، وتعزيز مكانتهم السوقية في الأسواق المستهدفة، وتعزيز الكفاءات والتكييف التطوري السريع، ودعم الثقافة والمواهب وتوسيع نطاق التزامهم بدعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضافت كما تبحث الشركة باستمرار عن خيارات لدعم طموحات النمو على المستوى الدولي وبصفة خاصة في سوق ذو إمكانات عالية مثل السوق المصري، وإن الاستحواذ يمثل علامة ذات أهمية بالنسبة للشركة.

غزل المحلة

أعلنت شركة غزل المحلة لكرة القدم، مد فترة الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، في السوق الأولى وذلك لعدد 98 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 1.02 جنيه للسهم، إلى يوم 28 أغسطس الجاري، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة، يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال 7 أيام عمل وفقاً لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.