شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى.. المدفوعات الالكترونية في السعودية تتجاوز النقدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت نسبة المدفوعات الالكترونية نظيرتها النقدية في المملكة للمرة الأولى في 2021، وذلك على مستوى كل القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحسب نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال 2021، أصدرها البنك المركزي السعودي، واستهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الالكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد والأعمال والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد؛ وبهدف الوصول إلى نسبة 70% مدفوعات الكترونية بحلول 2025. وأوضحت الدراسة أن نسبة المدفوعات الالكترونية ارتفعت على مستوى القطاعات من 44% في 2019م إلى 62% في 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكلت نسبة 94% من إجمالي قيم هذه العمليات.

وقالت الدراسة إنه وللمرة الأولى في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداما من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الالكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36% في 2019.

وأضافت الدراسة أن حصة المدفوعات الالكترونية في قطاع الأعمال بلغت 84% لعام 2021، مقارنة بـ51% في 2019، بنمو بلغ 65% خلال عامين، كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الالكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفرادا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

ويسعى البنك المركزي السعودي - من خلال دوره الرئيسي في برنامج تطوير القطاع المالي - إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الالكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتدادا للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنية تحتية واسـعة النطاق للمدفوعات في المملكة من جميع الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات واسـتثمارات عدة مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي.

البطاقات وأجهزة نقاط البيع

عدد أجهزة نقاط البيع (ألف)







ديسمبر 2018: 352



ديسمبر 2019: 439



ديسمبر 2020: 721



ديسمبر 2021: 1013







ديسمبر 2018: 28560



ديسمبر 2019: 31540



ديسمبر 2020: 34337



ديسمبر 2021: 39373



المدفوعات الالكترونية حسب الفئات

غير سعودي





غير نقدي................................51%نقدي ....................................28%



سعودي