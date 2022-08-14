للمرة الأولى.. المدفوعات الالكترونية في السعودية تتجاوز النقدية

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وقالت الدراسة إنه وللمرة الأولى في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداما من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الالكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36% في 2019.وأضافت الدراسة أن حصة المدفوعات الالكترونية في قطاع الأعمال بلغت 84% لعام 2021، مقارنة بـ51% في 2019، بنمو بلغ 65% خلال عامين، كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الالكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفرادا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
ويسعى البنك المركزي السعودي - من خلال دوره الرئيسي في برنامج تطوير القطاع المالي - إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الالكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتدادا للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنية تحتية واسـعة النطاق للمدفوعات في المملكة من جميع الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات واسـتثمارات عدة مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي.
البطاقات وأجهزة نقاط البيع
عدد أجهزة نقاط البيع (ألف)
- ديسمبر 2018: 352
- ديسمبر 2019: 439
- ديسمبر 2020: 721
- ديسمبر 2021: 1013
عدد البطاقات (ألف)
- ديسمبر 2018: 28560
- ديسمبر 2019: 31540
- ديسمبر 2020: 34337
- ديسمبر 2021: 39373
المدفوعات الالكترونية حسب الفئات
غير سعودي
- غير نقدي................................51%نقدي ....................................28%
سعودي
- غير نقدي............................... 61%نقدي.................................... 39%
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