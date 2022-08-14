شكرا لقرائتكم خبر «الزكاة والضريبة والجمارك» تستفيد من بوابة فرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرتي تعاون بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعين، إلى جانب الاستفادة من منصة «فرص» التي تقدمها الوزارة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية.

ووقع مذكرة التعاون وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي.

ويسعى القطاعان من خلال اتفاقية التعاون إلى رفع مستوى التنسيق وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك بما يسهم في تحقيق العمل التكاملي، وحوكمة العلاقة والتعاون، وتطوير الأعمال المشتركة والخدمات الالكترونية بين القطاعين.

وتهدف مذكرة التفاهم الأخرى إلى استفادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بوابة «فرص»، وذلك بما يسهم في تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة، وذلك بالإعلان عنها من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية على الفرص التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات هاشم بن إبراهيم الفواز، فيما وقعها من جانب الهيئة وكيل المحافظ للشؤون المالية والإدارية خالد بن صالح المزيني.