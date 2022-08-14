«المنافسة» توافق على استحواذ سلوشنز على حصص في «جيزة للأنظمة» وشركتها التابعة

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وبحسب تغريدة أمس على حسابها الرسمي، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن عدم ممانعتها على استحواذ الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز» على 89.49% من شركة جيزة للأنظمة، وكذلك استحواذها على 34% من شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة جيزة للأنظمة.وقالت الهيئة إنه لا يتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة من صفقة الاستحواذ، مبينة أن سوق خدمات تقنية المعلومات يعد سوقا مجزأ وذا تنافسية عالية ويحتوي على عدد كبير من اللاعبين.
وأضافت أن الحصة السوقية لأطراف التركز الاقتصادي مجتمعة تمثل حصة سوقية غير مهيمنة، ولا تثير أي مخاوف على مستوى المنافسة، مبينة أنه من المتوقع أن ينمو سوق الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بقطاع الأعمال في المملكة بنسبة 6.7% في السنوات المقبلة، مما يعني دخول مستثمرين جدد، مما يعزز المنافسة.
ووقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز» اتفاقية البيع والشراء بتاريخ 4 يونيو 2022، للاستحواذ على نسبة 89.49% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة)، والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، والتي تمثل نسبة 34%؛ بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ.
تعلن الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين:
- الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
- شركة جيزة للأنظمة (ش. م. م)
- شركة جيزة العربية للأنظمة
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