شكرا لقرائتكم خبر إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء للمرحلة الثانية في الرياض اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصدر برنامج الأراضي البيضاء فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444 / 1445 للدورة الأولى من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، اليوم (15 أغسطس 2022)، داعيا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار. وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يُسدد خلالها الرسم أو يعمر الأرض ملاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال مدة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري؛ وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال المدة المحددة؛ تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.

ويمكن ملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 15 / 8 / 2022 من خلال البوابة الالكترونية:

https://idlelands-services.housing.gov.sa.

لائحة رسوم الأراضي البيضاء تتضمن 3 مراحل تنفيذية:

