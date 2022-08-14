إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء للمرحلة الثانية في الرياض اليوم

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وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال المدة المحددة؛ تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.ويمكن ملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 15 / 8 / 2022 من خلال البوابة الالكترونية:
https://idlelands-services.housing.gov.sa.
لائحة رسوم الأراضي البيضاء تتضمن 3 مراحل تنفيذية:
- الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة
- الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدد
- الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة
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