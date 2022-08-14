منتدى الرياض

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وبين رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أهمية الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية.واستعرض المكتب الاستشاري المعد للدراسة، أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبينا أن الدراسة تهدف بصورة رئيسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة السكك الحديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحية.
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