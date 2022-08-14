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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الطاقة في الصين ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 175.6%، على أساس سنوي إلى 253.7 جيجا وات في الساعة.

وأظهرت نتائج بيانات صناعية أصدرها تحالف ابتكار بطاريات السيارات الصيني، أن الفترة ما بين شهري يناير ويوليو الماضيين، شهدت إنتاج بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم بقدرة 153.8 جيجا وات في الساعة، بزيادة نسبتها 227.1% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن إنتاج بطاريات الليثيوم الثلاثية بلغ 99.5 جيجا وات في الساعة، بزيادة نسبتها 121.9% على أساس سنوي.

وأضافت أنه خلال المدة المذكورة تم تركيب إجمالي 134.3 جيجا وات في الساعة من البطاريات للسيارات الكهربائية الصينية، بزيادة نسبتها 110.6% على أساس سنوي، فيما بلغ إنتاج بطاريات الطاقة في يوليو وحده 47.2 جيجا وات في الساعة، بزيادة 172.2% على أساس سنوي.