غرفة عنيزة

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وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية مع المجلس الدولي للتمور لتعزيز التعاون بين الطرفين وتحقيق الأهداف المشتركة، ومع اتحاد الغرف السعودية بهدف التعاون وتقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى اتفاقية مماثلة مع الاتحاد العربي للتمور، بهدف التعاون بين الطرفين بمجال التنظيم والخدمات ورصد الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع من الزراعة حتى التصدير.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت اتفاقيات مع جهات دولية ومحلية على هامش فعاليات موسم عنيزة الدولي للتمور، ومع قطاعات مختلفة.وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية مع المجلس الدولي للتمور لتعزيز التعاون بين الطرفين وتحقيق الأهداف المشتركة، ومع اتحاد الغرف السعودية بهدف التعاون وتقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى اتفاقية مماثلة مع الاتحاد العربي للتمور، بهدف التعاون بين الطرفين بمجال التنظيم والخدمات ورصد الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع من الزراعة حتى التصدير.

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