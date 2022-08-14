شكرا لقرائتكم خبر أرباح قياسية لأرامكو في الربع الثاني بارتفاع 90% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة أرامكو السعودية ارتفاعا في صافي الدخل للربع الثاني من عام 2022، بنسبة 90% على أساس سنوي، لتصل إلى 181.6 مليار ريال، وأعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال عن الربع الثاني، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث.

وبهذه النتائج تسجل الشركة رقما قياسيا جديدا في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في 2019، ويعزى الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المبيعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر «تعكس نتائجنا القياسية للربع الثاني زيادة الطلب على منتجاتنا، وخاصة أننا مورد منخفض التكلفة ومن بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية بأعمال التنقيب والإنتاج في قطاع الطاقة».

وأضاف «رغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكل جيد، وتسهيل عملية التحول المنظم للطاقة».

وتابع «نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الحالي، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير».

وأوضح أنه في حين أن هناك حاجة حقيقية في الوقت الراهن لضمان أمن إمدادات الطاقة، فإن الأهداف المناخية تبقى ذات أهمية بالغة، وذلك ما دعا أرامكو السعودية للعمل على زيادة الإنتاج من مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق.

وقال «نعمل على تطوير أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا، ونهجنا هو الاستثمار في الطاقة الموثوقة والبتروكيميائيات اللتين يحتاجهما العالم، بالإضافة إلى تطوير حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، تساعد في عملية تحول الطاقة على نطاق أوسع».

أهم المعلومات التشغيلية:







قدمت الشركة أداء موثوقا في مجال التنقيب والإنتاج، حيث بلغ متوسط إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2022.



وتواصل الشركة العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.





حافظت أرامكو السعودية على سجلها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث بلغت نسبة موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى 99.8% في الربع الثاني من عام 2022.



تواصل الشركة إحراز التقدم في برنامج توسعة شبكة الغاز بهدف زيادة الإنتاج، مع استمرار أعمال الإنشاءات والتصاميم الأولية لمعمل غاز الجافورة، وتبلغ طاقة المعالجة المقررة للمرفق 3.1 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، ومن المتوقع أن يتم تطوير أعمال الإنشاءات في المعمل على مرحلتين حتى عام 2027.







بلغت الشركة مراحل متقدمة من الأعمال الإنشائية لمشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، مع اقتراب مرحلة الحقن من الاكتمال.







أطلقت أرامكو السعودية بنجاح حاسوب الغوار العملاق - 1 لمحاكاة المكامن. وهو ثاني أكبر حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يزيد عدد عمليات المحاكاة المكتملة، مما يمكن الشركة من استكشاف المزيد من الفرص في نطاق مواردها الحالية.



وقعت أرامكو السعودية اتفاقية شراء للاستحواذ على حقوق ملكية فالفولين للمنتجات العالمية (فالفولين غلوبال برودكتس) بقيمة 9.94 مليارات ريال (2.65 مليار دولار).



ويتوقع أن يبدأ حقل الجافورة الإنتاج في عام 2025، وستزيد شحنات الغاز الطبيعي تدريجيا لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول عام 2030، مما سيوفر اللقيم اللازم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، ويساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد المتوقع على الطاقة.ومن المتوقع أن يوفر سعة تخزينية عند اكتماله تصل إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسة بحلول عام 2024. وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يساعد على إدارة التغيرات الموسمية في الطلب، وبالتالي تحسين استخدام الأصول، وخفض التكاليف.وسيتم هذا الاستحواذ الاستراتيجي الطريق الذي تنتهجه أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم حيث ستضيف قيمة لإنتاج الشركة من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك ستطور قدرتها في البحث والتطوير بهذا المجال، وأيضا ستمكن الشركة من الانتفاع بعلاقاتها مع شركات تصنيع المعدات الأصلية.

وتخضع هذه الصفقة لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية.







تمضي أعمال التكامل بين سابك ومجموعة أرامكو السعودية قبل الموعد المحدد لذلك، وتواصل الشركة تحقيق فرص تعاون في العديد من المجالات، تشمل المشتريات وتكامل المنتجات وتحسين اللقيم وأعمال الصيانة، وغيرها.







في مايو، بدأت مشاريع التكرير والبتروكيميائيات المشتركة بين أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية، المعروفة مجتمعة باسم «بريفكيم»، عملياتها وستصل إلى طاقتها الكاملة التي تبلغ 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.







في 15 يونيو، نشرت أرامكو تقرير الاستدامة الأول، الذي يحدد طرق تخطيط الشركة لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وتشمل الأهداف الموضحة في التقرير استخلاص واستخدام وتخزين 11 مليون طن متري سنويا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تهدف إلى توليد 12 جيجاوات كهرباء سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، وخفض أو تخفيف أكثر من 50 مليون طن متري سنويا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، والحد من كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035 مقارنة بخط الأساس لعام 2018.







في 27 يونيو افتتح مركز أبحاث أرامكو في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهو مركز يستخدم الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لتطوير طرق مبتكرة لتحقيق اقتصاد قائم على تدوير الكربون ولتسريع وتيرة تطوير الحلول منخفضة الكربون في قطاع الطاقة.



توسع كبير في برنامج الاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) من خلال 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم سارية الآن في قطاعات الاستدامة، والرقمنة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، والابتكار الاجتماعي، بهدف خلق فرص العمل، وتوسيع نطاق سلاسل القيمة في مجال الطاقة والكيميائيات بالمملكة.



كما أكملت الشركة نقل حقوق شراء منتجات بريفكيم من البوليمرات وجلايكول الإيثلين الأحادي إلى سابك.ويوفر استثمار أرامكو السعودية في بريفكيم فرصة توسع في سوق مهمة وسريعة النمو، ما يمكنها من التوسع في مناطق جغرافية جديدة لبيع إنتاجها من النفط الخام.إضافة إلى هدف الشركة لإنتاج 11 مليون طن متري سنويا من الأمونيا الزرقاء، الناقلة للهيدروجين الأزرق، بحلول عام 2030.وتسعى الشركة من خلال برنامج «نماءات» إلى توطين سلسلة التوريد الخاصة بها، وضمان ريادتها على صعيد التكلفة والإنتاجية، والاستدامة، والمرونة على المدى البعيد.

أهم المعلومات المالية:

حققت أرامكو السـعودية صافي دخل ربع سـنوي ونصف سـنوي قياسـي بلغ 6.181 مليار ريال في الربع الثاني و7.329 مليار ريال في النصف األول من عام 2022 ،مقابل 5.95 مليار ريال و9.176 مليار ريال، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021 .

وجاءت الزيادة في هاتين الفترتين نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخـام، والكميـات المبيعة، إلـى جانب هوامش الأرباح القوية لقطـاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسـويق في النصف الأول من عام 2022.

شهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها 53 %لتصل إلى 8.129 مليار ريال في الربع الثاني، وبلغت 7.244 مليار ريال في النصف الأول من عام 2022 ، مقابل 7.84 مليار ريال و2.153 مليار ريال، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021 .

وتعزى الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع السيولة النقدية من الأنشطة التشغيلية.

بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر 31.3% خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول المنتهيتين في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 16.7% لنفس الفترتين من عام 2021، مما عكس ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

تواصل الشركة تعزيز مركزها المالي للمحافظة على تصنيف ائتماني عال للاستثمار في مختلف دورات السوق.

وقد انخفضت المديونية إلى 7.9% في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 14.2% في 31 ديسمبر 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية، وذلك بسبب الأرباح القوية وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

تواصل الشركة تحسين تكاليف التمويل، حيث تم سداد دفعة مقدمة جزئية إلى صندوق الاستثمارات العامة من الديون الخاصة بصفقة الاستحواذ على حصة 70% في (سابك) في عام 2020.

وقد أدى ذلك إلى خفض المبالغ الأصلية لسندات الأمر المستحقة بمقدار 45 مليار ريال، بالإضافة إلى التخفيض البالغ 30 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022.

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح بلغت 70.3 مليار ريال عن الربع الثاني من المقرر دفعها خلال الربع الثالث من عام 2022، إلى جانب ما تم الإفصاح عنه سابقا في التقرير السنوي لعام 2021، حيث وزعت الشركة منحة أسهم مجانية على المساهمين خلال الربع الثاني من عام 2022، بمعدل سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم مملوكة.

وتهدف الشركة إلى المحافظة على توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة، بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنتائج المالية الأساسية.

ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 25% إلى 35.1 مليار ريال في الربع الثاني، وبنسبة 8% إلى 63.5 مليار ريال في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021.

وتستمر أرامكو السعودية في استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وإحراز تقدم في التكامل الاستراتيجي لقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوسيع أعمالها في مجال الكيميائيات، وتطوير الفرص المتاحة في الأعمال منخفضة الكربون.