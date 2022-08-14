شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستهل عمله بالوزارة بلقاء كبار القيادات مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد عمله فى الوزارة مساء اليوم بزيارة تفقدية ولقاء عدد من كبار قيادات الوزارة، والمسؤولين بها للتعرف عليهم، فور وصوله لمقر مكتبه قادما من مدينة العلمين الجديدة بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتنتظر الوزير الجديد العديد من الملفات الهامة على رأسها تصنيع سيارة كهربائية جديدة بشركة النصر للسيارات، بجانب متابعة مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه، علاوة على تطوير وتحديث الشركات القابضة والتابعة.

وشغل الوزير قبل توليه وزارة قطاع الأعمال العام، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزجاج، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وهو حاصل على دكتوراه فى الهندسة من جامعة داهاوس بكندا

وكشف دكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد لـ"الخليج 365" إن ملف تصنيع السيارات الكهربائية على رأس أولويات الحكومة والوزراة بطبيعة الحال، من خلال شركة النصر للسيارات، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية لا سيما للحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من الملفات، التى سيركز عليها منها ملف تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه، وهو ملف فى منتهى الأهمية للصناعة ولمصر بصفة عامة، موضحا أنه سيركز أيضا على ملف الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة لدورها فى التصدير وزيادة موارد الشركات.

وأشار الوزير أنه ليس غريبا على قطاع الأعمال العام، حيث قاد من قبل شركات قابضة، وبالتالى فإن الملف تقريبا واحد ويسعى لتطويره بشكل كبير الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة لدفع عجلة العمل.