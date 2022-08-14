شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 14-8-2022.

إيقاف تداول 27 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، اودن للاستثمار والتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للأسمدة والكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، الألومنيوم العربية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جولدن تكس للأصواف، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 673.583 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 3.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 88.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 146.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 3701 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.678 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.58%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.548 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.68%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.47%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.533 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.881 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 19.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.