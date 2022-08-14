تراجع أرباح مجموعة تداول 24% في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية 23.96% في الربع الثاني 2022 إلى 137.7 مليون ريال، مقابل 181.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2021. وعلى أساس المقارنة بالربع الأول من ذات العام، تراجعت الأرباح 2.06%، حيث كانت في الربع السابق 140.6 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2022، حققت مجموعة تداول أرباحا قيمتها 278.3 مليون ريال، مقابل 362 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بتراجع 23.12%.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها لعدة أسباب، من بينها انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 298.1 مليون ريال في الربع الثاني 2022 مقارنة بـ 313.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 16.6% على أساس سنوي لتصل إلى 160.6 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بـ 137.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يعد أكبر بنود التكاليف.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 155.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بـ 191.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وقالت المجموعة إن إجمالي الربح انخفض بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليصل إلى 196.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بـ 231.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

• قطاع أسواق رأس المال:

انخفضت إيرادات القطاع، والتي تتضمن إيرادات خدمات التداول وإيرادات رسوم الإدراج، بنسبة 14.2% على أساس سنوي لتصل إلى 115.9 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م.

حيث انخفضت إيرادات خدمات التداول بنسبة 23.6% على أساس سنوي لتبلغ 89.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م، مقارنة بـ 117.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى عودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 21.6%.

كما زادت إيرادات رسوم الإدراج بنسبة 46.2% لتصل إلى 26.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م، مقارنة بـ18.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وحجم الإدراجات.

• قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا:

شهد انخفاضا في الإيرادات بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتبلغ 22.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022م، مقارنة بـ23.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات خدمات معلومات السوق.

• قطاع خدمات ما بعد التداول:

ارتفعت إيرادات خدمات ما بعد التداول بنسبة 4.3 %على أساس سنوي لتبلغ 0.160 مليـون ريـال فـي الربع الثاني من عـام 2022م، مقارنة بــ 8.154 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى إعادة هيكلة رسوم خدمـات مـا بعد التداول (الإيداع والمقاصة والحفظ) مخففة بعودة أنشـطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسـبة 6.21.%