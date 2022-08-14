شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب والبورصة وارتفاع هامشى للنفط أبرز أخبار النشرة الاقتصادية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النشرة الاقتصادية اليوم من تلفزيون الخليج 365، العديد من الاخبار الاقتصادية لا سيما بعد حلف الوزراء الجدد لليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى في القصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة من بينهم وزيران في المجموعة الاقتصادية احمد سمير وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمود كمال عصمت وزير قطاع الاعمال العام .

استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة ما شهدته أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم حيث شهدت استقرارا ملحوظا عند 1065 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار استقرار سعر الذهب عالمياً عند مستوى فوق 1800 دولار للأوقية، فيما يترقب السوق العالمى بيانات عن الاقتصاد الأمريكى.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 913 جنيها.

عيار 21 سجل 1065 جنيها.

عيار 24 سجل 1217 جنيها.

الجنيه الذهب 8520 جنيها.

كما استعرض مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100" وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 673.583 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة.

وتناولت النشرة أسعار العملات وثبات سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.55 للشراء، 19.78 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.11 جنيه للشراء، 23.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.93 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستعرضت النشرة أسعار النفط بالأسواق العالمية التي حققت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 3.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3.7%.

وسجلت أسعار النفط 98.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى92.09 دولار للبرميل.

وأخيرا أشار الزميل عبد الحليم سالم خلال تقديمه للنشرة لانطلاق المعسكر الصيفي لطلبة حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن انشطة مشروع رواد 2030 ويستمر في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المعسكر الصيفي هدفه تشجيع ودعم الطلاب ذو الأفكار المبتكرة على تطويرها وتزويدهم بالمهارات الريادية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل، موضحة أن المعسكر يستهدف طلبة المرحلة الإعدادية وسيضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.