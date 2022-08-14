وزارة التجارة والصناعة تنعي ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بالجيزة

ويتقدم وزير التجارة والصناعة بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم، معبراً عن خالص عزائه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

محمد يوسف

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