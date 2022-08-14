شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار طن الأرز تتراجع 2000 جنيه فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أن أسعار طن الأرز تراجعت بقيمة 2000 جنيه للطن في المضارب، ليصل سعر الطن إلي 11 ألف جنيه بدلا من 13 ألف جنيه.

وتوقع المنوفي أن يواصل الأرز انخفاضاته خلال الايام القليلة المقبلة، نظرا لآننا الآن بداية الموسم "البشاير" وبعد الانتهاء من الحصاد نهاية الشهر الجاري أو منتصف الشهر المقبل سيواصل طن الأرز الانخفاض.

ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعد شراء كميات كبيرة من الأرز، والاكتفاء بشراء الاحتياجات اليومية فقط، نظرا لأن الاسعار ستواصل الانخفاض، متوقعا أن يتراوح الكيلو بين 10 و12 جنيها بدلا من سعره الآن الذي يتراوح بين 17 و20 جنيها للكيلو.

وقال المنوفي: "اللي عايز يخزن أرز ينتظر حتي تنخفض الأسعار ولا يشتري بالأسعار المرتفعة الموجودة الآن مضيفا ( نصيحة للمستهلك الأرز الجديد بدأ حصاده... الأسعار هتنزل في الأرز بنسبة كبيرة جدا تقريبا 50% اشتري حاليا علي القد وخذ خزين البيت من نصف شهر 9 إلي أول شهر 11)".