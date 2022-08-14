شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات مدينة O West تصل الي 2,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1,4 مليار جنية مصري خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مدينة O West، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بـغرب القاهرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المبيعات خلال النصف الأول من 2022، حيث بلغ صافي المبيعات العقارية 2,4 مليار جنيه مصري مقابل 1,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2021، بنسبة زيادة تصل إلى 73.6٪ في النصف الأول من 2022 مقابل 31.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي بمساهمه قدرها 51,4% من اجمالي مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية في النصف الأول من 2022.

وقد تمكنت O West من زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 28,8% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال النصف الأول من عام 2021، مع زيادة الطلب على الوحدات العقارية في المدينة. بالإضافة الي ذلك، تستمر المدينة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد. تمكنت O West من بيع 380 وحدة خلال النصف الأول من 2022 مقابل 278 وحدة خلال النصف الأول من 2021 بزيادة قدرها .36.7%

من جهته عبر الأستاذ طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، عن سعادته بالقفزة الهائلة في المبيعات العقارية التي حققتها مدينة O West للربع الثاني على التوالي خلال عام 2022، لتصل اجمالي المبيعات منذ إطلاق المشروع إلى نحو14 مليار جنية مصري.

وقال كامل "على الرغم من التحديات الاقتصادية والمخاوف التي سيطرت على القطاع، استطاعت مدينة O West الاستمرار في تحقيق نتائج اعمال ايجابية لتصبح أكبر مساهم في المبيعات العقارية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر مما يدل على نجاح استراتيجية الشركة في التسريع من وتيرة عمليات البناء والتشييد، وتقديم وحدات متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء. بالإضافة الى تكامل الخدمات الحيوية المقدمة لترسيخ مفهوم المدن المتكاملة والثقة بشركة اوراسكوم للتنمية."

وقد أطلقت مدينة O West احدث مشروعاتها Hillside Bliss Villas والتي تتكون من فيلات مستقلة على مساحات تبدأ من 320 متر مربع وتوين هاوس على مساحات تبدأ من 250 متر. كما تضم المدينة 5 مدارس بأنظمة تعليمية مختلفة سيتم افتتاح اخر اثنان منهم في العام الدراسي القادم في 2022 لتصبح المنطقة التعليمية في كامل قوتها التشغيلية.

الجدير بالذكر، أن مدينة O Westتحتوي علي منطقة طبية، ومنطقة تجارية ، وأكبر نادي اجتماعي ورياضي في منطقة غرب القاهرة مما يغطي 5% من أرض المدينة ككل، ومن المتوقع افتتاحه جزئياً بحلول النصف الثاني من عام 2023، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفاعليات الاجتماعية مع توافر كل المرافق والخدمات الحيوية. وبالإضافة الي ذلك، تقع مدينة O West في موقع استراتيجي متميز في قلب مدينة 6 أكتوبر، على بعد دقائق من مول مصر، على مساحة 1000 فدان، بما يعادل 4.2 مليون متر مربع، وتتميز بتصميم وتخطيط عمراني فريد يحقق التوازن ما بين المساحات المخصصة للمباني والمساحات الخضراء، وتتضمن نحو 11 ألف وحدة سكنية