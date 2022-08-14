شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهرام للدواجن" تشارك بمعرض ومؤتمر الأهرام الزراعي خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك شركة الأهرام للدواجن-إحدى شركات مجموعة كايرو ثري أيه- في الدورة الثانية من معرض ومؤتمر الأهرام الزراعي "جرويكس"، والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، برعاية ومشاركة كبرى الشركات العاملة بالقطاع الزراعي وشركات الاستثمار الزراعي والبنوك والتكنولوجيا الزراعية والرقمنة والأسمدة والمبيدات والتقاوي وشركات الدواجن والأعلاف ومعدات الاستزراع السمكي.

وتقدم شركة الأهرام للدواجن، بمعرض الأهرام الزراعي، باقة متنوعة من أحدث منتجات الشركة على مستوى القطاعين التجاري والصناعي منها أعلاف دواجن، أعلاف ماشية، كتاكيت تسمين وأمهات، دجاج تسمين، والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهم في تطوير صناعة الإنتاج الداجني في مصر، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الدواجن الحية ومصنعات الدواجن والأعلاف.

وحرصت شركة الأهرام للدواجن، على المشاركة بمعرض ومؤتمر الأهرام الزراعي، بصفتها إحدى كبرى شركات الإنتاج الداجني في مصر، ونظرًا لما يقدمه المعرض من خدمات متكاملة للزوار تتيح للأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي فرص لتبادل الخبرات والصفقات التجارية واستكشاف أحدث المستجدات في القطاع الزراعي والداجني والسمكي مما يخلق فرصًا حقيقية لتبادل المنافع التجارية بين الشركات العارضة والشركات الدولية التي سوف تحضر خصيصاً لزيارة المعرض بالإضافة لخدمات مباشرة وبأسعار خاصة يقدمها المعرض للزوار من المزارعين وغيرهم.

نبذة عن مجموعة كايرو ثري إيه:

تعد مجموعة كايرو ثري إيه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن وشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.