شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 14-8-2022.. استقرار السوق المحلى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم استقرارا ملحوظا عند 1065 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار استقرار سعر الذهب عالمياً عند مستوى فوق 1800 دولار للأوقية، فيما يترقب السوق العالمى بيانات عن الاقتصاد الأمريكى.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 913 جنيها.

عيار 21 سجل 1065 جنيها.

عيار 24 سجل 1217 جنيها.

الجنيه الذهب 8520 جنيها.

في البورصة العالمية استقرت أسعار الذهب واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالى في ظل ضعف عام للدولار الأميركى واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلاً عن توقعات رفع الفائدة الأميركية.

والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.34 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 955.16 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 2262.53 دولار للأونصة.