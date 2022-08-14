شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 10058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 1851 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12423 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4065 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.24% ليصل إلى مستوى 2125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 3058 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 3603 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، اودن للاستثمار والتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للأسمدة والكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، الألومنيوم العربية، راية لخدمات مراكز الاتصالات.

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، شراء 250 مليون سهم، بنسبة 0.011% من رأسمال الشركة، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 20 ألف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 442.4 ألف سهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة 472.1 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 5 آلاف سهم، 19.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 55.7 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وأعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة عن الموقف المالي في 30 يونيو عام 2022 بحجم أعمال 771.2 مليون جنيه، وبصافي ربح قدره 38.7 مليون جنيه، والقوائم المالية المجمعة بصافي ربح قدره 38.7 مليون جنيه.

وأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية من 1 يوليو عام 2021 إلى 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بمبلغ وقدره 40.5 مليون جنيه.

وحققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يوينو عام 2022 بمعدل نمو سنوي 1.4%، وبلغ صافي الربح إلى 88.6 مليون جنيه بانخفاض قدره 15.6% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لانخفاض الإيرادات نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الشركة للتخفيف من أي مخاطر ائتمانية محتملة.

ومن جهة أخرى أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، عن الخطة الاستثمارية للشركة وأهدافها وذلك بعد استحواذها على نسبة 25% من رأس مال شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مؤكدة أن الأهداف التجارية للشركة أو مقترحاتها بشأن إدارة الشركة المستهدفة لن تؤثر سلبًا على إدارة الشركة المستهدفة أو تضر بمصالح عملائها، وتشمل المجالات الرئيسية للتركيز الاستراتيجي للشركة دفع النمو في مجالات أعمالهم الرئيسية، وتعزيز مكانتهم السوقية في الأسواق المستهدفة، وتعزيز الكفاءات والتكييف التطوري السريع، ودعم الثقافة والمواهب وتوسيع نطاق التزامهم بدعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضافت كما تبحث الشركة باستمرار عن خيارات لدعم طموحات النمو على المستوى الدولي وبصفة خاصة في سوق ذو إمكانات عالية مثل السوق المصري، وإن الاستحواذ يمثل علامة ذات أهمية بالنسبة للشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة غزل المحلة لكرة القدم، مد فترة الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، في السوق الأولى وذلك لعدد 98 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 1.02 جنيه للسهم، إلى يوم 28 أغسطس الجاري، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة، يجوز لكل مكتتب في هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال 7 أيام عمل وفقاً لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.