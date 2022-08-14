شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عشرات المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة لخدمة المناطق الريفية بالصرف الصحى، وذلك من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

وقال وزير الإسكان: تشمل مشروعات المياه، محطة مياه ديروط وشبكاتها، و3 وحدات حديد ومنجنيز (بنى غالب – مسرع – الحمراء)، ومعالجة الروبة لـ8 وحدات مياه مرشحة نقالى، واستكمال شبكات محطة مياه ديروط، وتوسعات محطة مياه أبنوب والفتح.

وأضاف الوزير: مشروعات الصرف الصحى، تشمل الصرف الصحى المتكامل (صدفا والغنايم – أبنوب والفتح)، وصرف السيب النهائى لمعالجة القوصية، والوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج وخط السيب، ومحطة وشبكة صرف صحي منفلوط وخط السيب، ومحطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل وخط السيب، وصرف صحي البداري وساحل سليم وخط السيب + غابات شجرية بمساحة 300 فدان، ومحطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب، وتوسعات محطة معالجة البدارى وساحل سليم، وتوسعات محطة معالجة أبوتيج، ومحطة معالجة عرب الكلابات، ومحطة معالجة العطيات البحرية، ومحطة معالجة قرى جنوب ديروط (عواجة)، ومحطة معالجة قرى شمال ديروط (دشلوط)، وتوسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، ومحطة معالجة بنى غالب الجديدة، ومحطة معالجة مقترحة بالحوطا الشرقية.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة أسيوط، 13 منطقة ريفية، بجانب 19 منطقة ريفية تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى إليها، ويقطنها 469 ألف نسمة، بما نسبته 14.5 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 منطقة ريفية (منها 150 منطقة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، بما نسبته 70.4 % من سكان الريف بالمحافظة.