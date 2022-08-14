شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تنخفض فى مصر.. والكيلو 28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة تراجع إلى 28 جنيها فى تداولات اليوم الأحد، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 33 جنيها واقصى سعر 35 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم، سعر كيلو الأبيض 29 جنيها للكيلو بالمزرعة، وبلغ سعر الساسو فى المزرعة 51 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض يسجل سعر 4.25 جنيها إلى 4.30 جنيهات والكتكوت الساسو 4.75 إلى 5.25 جنيها للكيلو وفراخ أمهات بيضاء 22 جنيهات.

والأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قد تسجل بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى، وذلك وفق تكاليف الإنتاج وعوامل العرض والطلب ومكاسب التجار.

وبعد موجة هبوط ملحوظ الأيام الماضية، عاد الاستقرار إلى أسعار البيض انخفاضها فى الأسواق حيث يصل سعر كرتونة البيض الأبيض 52 جنيهًا، والأحمر 58 جنيهًا و58 للبيض البلدى، وذلك بعد الارتفاع غير المبرر الذى حدث خلال الفترة السابقة مما دفع وزارة الزراعة لطرح كميات كبيرة بأسعار مخفضة لضبط الأسواق.