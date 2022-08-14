شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال نهاية الأسبوع الماضى، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أكثر من1450 قرية فى محافظات الجمهورية ستستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى التى ينفذها قطاع البترول ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- جرى الانتهاء حاليا فى إطار هذه المشروعات من توصيل الغاز الطبيعى إلى 120 قرية بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 ألف وحدة سكنية فى نطاق هذه القرى.

2- جارى استكمال تنفيذ الشبكات الارضية اللازمة للتوصيل إلى نحو 530 قرية اخرى تمهيدا للبدء فى ضخ الغاز الطبيعى إلى منازلها فور استكمال الشبكات ليصل بذلك عدد قرى المبادرة المستفيدة بالغاز الطبيعى إلى 650 قرية.

3- جاهزية قطاع البترول لبدء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 783 قرية اخرى بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحى بهذه القرى بما يسمح بالبدء فى مد شبكات الغاز الطبيعى.

4- إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة فى قرية القرعان بسوهاج حيث أطلق قطاع البترول الغاز الطبيعى لأول مرة بقرية القرعان فى جرجا بسوهاج وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للقرية شاملا شبكات التوصيل والبنية الأساسية.

5- أصبحت خدمة الغاز الطبيعى متاحة للمواطنين بالقرية لتوصيلها لنحو 1500وحدة سكنية وبدء التعاقد على التوصيل للاستفادة من هذه الخدمة المميزة والإجراءات الميسرة لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

6- وبذلك يكون هناك 17 قرية فى سوهاج تستفيد من الغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة وسيرتفع عدد القرى المستفيدة تباعا مع استكمال المشروعات.